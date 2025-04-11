Собянин: открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прием заявок на городскую премию для молодых ученых открыт, заявил Сергей Собянин в телеграм-канале.

Награда присуждается ученым, у которых есть успехи в области естественных, технических и гуманитарных наук. Кроме того, премию можно получить за создание и внедрение инновационных решений в экономическую и социальную сферы столицы, подчеркнул глава города.

Более 20 номинаций разделены на два направления. В частности, в направлении "Научные исследования" могут принять участие работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, медицинским, техническим и инженерным отраслям.

Тем временем проекты в сфере авиации, биотехнологий, фармацевтики, нанотехнологий, электроники и других смогут поучаствовать в направлении "Практические разработки".

"Участники – исследователи и разработчики до 35 лет, а также доктора наук до 40 лет. Как индивидуально, так и в составе научного коллектива (не больше трех человек)", – отметил Собянин.

Молодые ученые могут отправить заявку на сайте премии до 18 июля. Итоги, по которым специалистам присудят 50 премий, станут известны в январе 2026 года.

Между тем прием заявок на соискание Премии ЦФО в области литературы и искусства открыт до 14 апреля. Награда присуждается деятелям искусства, таким как актеры, художники, архитекторы, писатели, а также сотрудникам и творческим коллективам домов культуры, ансамблей, музеев, библиотек.

Победители получат дипломы и вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ряд соискателей отметят специальными благодарственными письмами.