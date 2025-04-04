Прием заявок на соискание Премии ЦФО по литературе и искусству открыт до 14 апреля

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Столичный департамент культуры принимает заявки на соискание Премии ЦФО в области литературы и искусства до 14 апреля, сообщили организаторы.

Награда присуждается деятелям искусства, таким как актеры, художники, архитекторы, писатели, а также сотрудникам и творческим коллективам домов культуры, ансамблей, музеев, библиотек и прочих организаций.

Соискатели могут получить премию по одной из четырех номинаций: "За просветительскую деятельность в сфере культуры", "За создание проектов и произведений литературы и искусства", "За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности в области литературы и искусства", "За создание творческих проектов, обладающих высокой социальной значимостью".

Победители получат дипломы и вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ряд соискателей отметят специальными благодарственными письмами.

Для участия в соискании участникам нужно отправить необходимые документы в департамент. Все подробности о премии можно найти на сайте ЦФО.

Между тем столичные власти приняли решение увеличить премию имени Николая Островского почти в 7 раз. С 2025 года размер премии увеличится с 150 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ее будут присуждать в 10 номинациях, в числе которых "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве", "За выдающиеся достижения в театральном и кинематографическом искусстве" и "За выдающиеся достижения в литературе и публицистике".