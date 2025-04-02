Фестиваль "Театральный бульвар" стал одним из победителей премии "Событие года"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Первый открытый уличный фестиваль "Театральный бульвар" стал победителем в номинации "Лучший городской праздник", а также занял второе место в номинации "Культурное событие года" и завоевал отраслевое Гран-при в "Социальном событии года" национальной премии "Событие года". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Театральный бульвар" стал любимым фестивалем прошлого лета у горожан и гостей столицы. Награда "Событие года" – победа не только департамента культуры, но и артистов фестиваля, каждого зрителя, кто стал его частью", – подчеркнул глава департамента культуры Алексей Фурсин.

Этот год стал для премии уже 13-м. Ее цель состоит в росте значимости событийной индустрии в качестве отрасли, которая помогает в развитии российской креативной экономики. Церемония награждения прошла 1 апреля в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Сам фестиваль был организован в рамках проекта "Лето в Москве" и длился с 15 июля по 31 августа 2024 года. Его участниками стали свыше 600 тысяч человек и 76 ведущих столичных и независимых театральных групп.

Площадки фестиваля были посвящены различным видам искусства. Например, на Тверском бульваре гостей приглашали послушать оперетту, на Страстном бульваре развернулись иммерсивный и визуальный театры, а Цветной бульвар посвятили цирковому искусству. На Сретенском бульваре гости могли увидеть сценическое оформление и костюмы, а на Чистопрудном – экспериментальный театр. Основной сценой стал амфитеатр на Покровском бульваре, где проводили открытые репетиции, мастер-классы и спектакли.

Московский театр "Современник", "Ленком Марка Захарова", Московский театр Олега Табакова и Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя приняли участие в импровизированных сценах. В рамках фестиваля было показано свыше 480 постановок.

Кроме того, горожане признали "Театральный бульвар" одним из самых любимых в голосовании проекта "Активный гражданин". Больше всего им понравились цирковые представления на Цветном бульваре, выступления артистов музыкального театра на Пушкинской площади и оперетты на Тверском бульваре.

Вместе с тем летом этого года фестиваль станет еще масштабнее. Столичные власти увеличили число площадок и мероприятий, чтобы привлечь новых зрителей в театры и концертные залы и познакомить их с репертуаром. Также москвичи смогут посетить мероприятия во всех округах, парках, театрах и музеях, а также библиотеках и других учреждениях культуры.

