Собянин рассказал о планах развития библиотек и культурных центров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город работает над комплексным обновлением библиотек и культурных центров. На сегодняшний день библиотеки являются крупнейшей сетью интеллектуальных площадок и находятся по 440 адресам, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Там горожане могут не только найти нужную книгу, но и записаться на различные кружки и секции. Причем посещать их удобно, поскольку путь от жилых домов до ближайшей библиотеки занимает около 15 минут.

В 2024 году город отремонтировал 13 библиотек. При этом власти столицы продолжают совершенствовать их работу. Учреждения уже подключены к общегородской сети Wi-Fi и Национальной электронной библиотеке, а также продолжают пополняться книгами, ставшими лауреатами и номинантами литературных премий. К настоящему моменту город закупил уже более 107,5 тысячи изданий.

При этом искать и бронировать книги по-прежнему можно с помощью единого электронного каталога сервиса "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru.

Вместе с тем в порядок приводят и культурные центры Москвы. В феврале этого года после комплексной реконструкции открылся "Москвич", который находится у станции метро "Текстильщики". Также в скором времени планируется завершить работы по реконструкции культурного центра "Ватутинки", реставрации здания Библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, а также капитальный и текущий ремонт 11 объектов и нового культурно-досугового центра в Краснопахорском районе.

В апреле в Москве в 14 раз состоится ежегодная акция "Библионочь". Она будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В рамках акции пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы.

