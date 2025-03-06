Всероссийская акция "Библионочь" пройдет 26 апреля

Фото: телеграм-канал "Ольга Любимова"

Акция "Библионочь" пройдет 26 апреля под темой "Свои герои". Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

По ее словам, ежегодная акция состоится в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

"Акция станет важной площадкой для сохранения исторической памяти и даст возможность каждому участнику внести свой вклад в чествование героев нашей страны", – отметила Любимова.

Она также добавила, что в рамках акции пройдут лекции, экскурсии и мастер-классы. Кроме того, запланированы тематические мероприятия. В ходе встреч участники смогут рассказать "о своих героях прошлого и настоящего, создавая живую ленту памяти "Бессмертный библиотечный полк". На площадках библиотек организуют специальные почтовые отделения, где можно будет подписать "письмо Победы" ветеранам и участникам СВО. Также пройдет вечер воспоминаний "Строки Победы".

В 2024 году акция охватила около 1,5 миллиона человек и 17 тысяч учреждений. В Москве акцию посетили свыше 40 тысяч человек. Тогда участие в ней приняли более 200 библиотек, культурных центров, музеев и других учреждений.

В Москве 23 февраля началась акция "Улицы Героев". В ее рамках волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут рассказывать жителям города о подвигах участников Великой Отечественной войны. Мероприятие продлится до 9 мая и будет проходить дважды в неделю.