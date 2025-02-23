23 февраля, 20:22Общество
Акция "Улицы Героев" стартовала в Москве в День защитника Отечества
Фото: телеграм-канал "Мосволонтер"
В День защитника Отечества 23 февраля в Москве началась акция "Улицы Героев". В ее рамках волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут рассказывать жителям города о подвигах участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор ГБУ "Мосволонтер" Александр Левит.
Мероприятие, по его словам, продлится до 9 мая и будет проходить дважды в неделю.
"Цель акции – познакомить москвичей и гостей нашего города с историческими фактами и топонимами, которые есть в нашем городе, связанными с подвигами и героями Великой Отечественной войны", – цитирует его Агентство "Москва".
Например, 23-го числа горожанам рассказали о монументе, установленном в честь Николая Гастелло, героя Советского Союза, летчика, который героическим подвигом предотвратил операцию фашистских захватчиков в июне 1941 года и ценой своей жизни спас огромное количество людей.
Как отметил Левит, активисты будут ходить по улицам до Дня Победы. При этом у каждого будет информационный буклет, рассказывающий об основных моментах героических подвигов защитников родины.
"Нам важно, чтобы последующие поколения знали, чтили подвиг настоящих героев", – заключил директор ГБУ "Мосволонтер".
Между тем одной из главных городских площадок по празднованию Дня защитника Отечества в Москве стала ВДНХ. Для гостей подготовили большую программу.
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