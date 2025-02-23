Акция "Улицы Героев" стартовала в Москве в День защитника Отечества

Фото: телеграм-канал "Мосволонтер"

В День защитника Отечества 23 февраля в Москве началась акция "Улицы Героев". В ее рамках волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут рассказывать жителям города о подвигах участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил директор ГБУ "Мосволонтер" Александр Левит.

Мероприятие, по его словам, продлится до 9 мая и будет проходить дважды в неделю.

"Цель акции – познакомить москвичей и гостей нашего города с историческими фактами и топонимами, которые есть в нашем городе, связанными с подвигами и героями Великой Отечественной войны", – цитирует его Агентство "Москва".

Например, 23-го числа горожанам рассказали о монументе, установленном в честь Николая Гастелло, героя Советского Союза, летчика, который героическим подвигом предотвратил операцию фашистских захватчиков в июне 1941 года и ценой своей жизни спас огромное количество людей.

Как отметил Левит, активисты будут ходить по улицам до Дня Победы. При этом у каждого будет информационный буклет, рассказывающий об основных моментах героических подвигов защитников родины.

"Нам важно, чтобы последующие поколения знали, чтили подвиг настоящих героев", – заключил директор ГБУ "Мосволонтер".

Между тем одной из главных городских площадок по празднованию Дня защитника Отечества в Москве стала ВДНХ. Для гостей подготовили большую программу.

Горожане и туристы узнали все о военных профессиях, оценили блюда полевой кухни, а также приняли участие в мастер-классах и посмотрели выступление атлетов.

