Более 200 спортивных мероприятий ждут гостей проекта "Время возможностей"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 200 спортивных мероприятий, бонусных предложений и акций подготовили для горожан столичные предприниматели, участвующие в спецпроекте "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Проведение подобных мероприятий для москвичей помогает столичному бизнесу познакомить новых клиентов со своим брендом. Например, новые члены фитнес-клуба "Лотос", расположенного на юго-западе столицы, до конца летнего сезона могут получить в подарок гостевые визиты для близких. Помимо этого, при покупке клубной карты "Дуэт" клиентам бесплатно предоставляются в аренду стол для настольного тенниса, ракетки и мячи.

"Участвуя в спецпроекте, мы хотим привлечь внимание не только местных жителей, но и тех, кто работает в ближайших деловых центрах, кому удобно после рабочего дня восстановиться, пойти на расслабляющую или силовую, групповую или индивидуальную тренировку, а потом получить комплекс бьюти-услуг", – поделилась основательница клуба Татьяна Шестаковская.

В рамках спецпроекта "Время возможностей" картинг-клуб "Диксодром" предоставляет скидку 25% на заезды для картов мощностью 5,5 и 9 лошадиных сил. Основатель бизнеса Дмитрий Гулев рассказал, что во время занятий участники смогут изучить основы управления автомобильной техникой и узнать правила поведения на гоночных трассах. В клубе занимаются как профессионалы, выступающие на соревнованиях, так и родители с детьми, желающие хорошо провести время.

Скидку 30% предоставляет студия йоги Like a Bird в Басманном районе. Предложение распространяется на индивидуальные и групповые занятия для новых клиентов. В студии доступны тренировки по различным направлениям, включая хатха-йогу, йогу в гамаках и пилатес. По словам основательницы Ольги Стройковой, студия присоединилась к спецпроекту в середине июня, однако результат уже довольно заметен – студию посещают больше новых посетителей.

В свою очередь, клуб "Гранит" предлагает скидку 25% на хоккейные интенсивы, куда входят тренировки на льду и в зале, индивидуальные занятия с тренерами и товарищеские матчи. Генеральный директор клуба Екатерина Насырова отметила, что предложение может заинтересовать в первую очередь родителей юных атлетов.

Помимо этого, в городском проекте принимают участие и крупные сетевые спортклубы. До конца лета в сети DDX Fitness действует спецпредложение: клиенты могут получить скидку 33% на вступительный платеж. Сеть клубов Spirit Fitness также предоставляет скидку 50% на первый месяц тренировок.

Все актуальные предложения участников проекта представлены на платформе Russpass, с анонсами бесплатных городских занятий можно ознакомиться в афише проекта "Лето в Москве".

Ранее стало известно, что 2 августа пройдет фестиваль "Ночь московского спорта" в рамках "Лета в Москве". Посетителей ждет свыше 100 тренировок по 24 видам спорта более чем на 15 площадках в центре города.

На Пушкинской площади будет организована зона сайклинга. На Тверской площади состоятся флеш-турниры и соревнования по стрит-баскету с профессиональными баскетболистами.