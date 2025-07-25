Легенда баскетбола Тимофей Мозгов проведет мастер-класс на Петровском бульваре

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Открытый мастер-класс по баскетболу с чемпионом НБА и участником национальной сборной Тимофеем Мозговым пройдет на Петровском бульваре 27 июля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Событие начнется в 14:00. На мастер-классе ждут как профессионалов, так и новичков. Во время тренировки гостей обучат основам игры в баскетбол и продемонстрируют различные техники владения мячом. После мероприятия все желающие смогут пообщаться с баскетболистом, сфотографироваться и получить автограф.

Встреча с Тимофеем Мозговым будет частью серии мастер-классов на Петровском бульваре, которые состоятся в рамках проекта "Лето в Москве".

Также жители и гости столицы смогут попробовать свои силы в стритболе – более энергичной версии баскетбола. Мастер-класс пройдет 26 июля. К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.