Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметят День физкультурника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

9 и 10 августа Москва отметит День физкультурника, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Центр столицы превратится в большую спортивную площадку, где можно будет попробовать себя в различных видах спорта, поучаствовать в любительских турнирах и поболеть на соревнованиях за профессионалов", – рассказал мэр.



Глава города отметил, что на 14 столичных локациях будут представлены свыше 20 видов спорта. На Пушкинской площади будут организованы занятия по сайклингу, на площади у "Известий" – состязания по уличному баскетболу, а на Театральной площади – турниры по шахматам.



Кроме того, в Камергерском переулке подготовят специальные площадки для воркаута и паркура.



"Также 9 августа запланирована праздничная программа на стадионе "Москвич". Там пройдут спортивные турниры, мероприятия с футболистами МедиаЛиги, будет организована зона граффити", – добавил градоначальник.



По его словам, на стадионе организуют самую массовую тренировку по фитроку в рамках проекта "Мой спортивный район".

Ранее Собянин сообщил, что в Москве появятся 14 лыжных трасс с искусственным снегом. С них начнется проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха в столице. При этом летом трассы будут использоваться для катания на роликовых коньках и лыжероллерах.