"Лето в Москве": какие мероприятия подготовили для детей с 5 по 10 августа

Фото: пресс-служба Московского кинокластера

Фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, кинопоказы и другие мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут для детей на разных столичных площадках с 5 по 10 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для любителей кино 7 августа будет организована экскурсия по Киностудии Горького. Участники познакомятся с историей киностудии и кинопрофессиями, узнают о создании популярных фильмов, а также о жизни и творчестве режиссеров и актеров.

На центральной площади кинопарка "Москино" 9 и 10 августа будут проводиться мастер-классы. Посетители смогут создать кинокадр при помощи картонных заготовок и задекорировать открытку объемными элементами.

Также в эти дни на площадке "Питерский бар" с 12:00 до 19:00 пройдет представление по мотивам картины "Д'Артаньян и три мушкетера". Попасть на мероприятия можно по входному билету в кинопарк.

На территории ландшафтного парка "Южное Бутово", в Измайловском парке и кинопарке "Москино" 9 и 10 августа будут организованы цирковые представления. Москвичам представят программу "Магия цирка", шоу "Полосатый рейс "и программу "Алжирские львы".

А в здании Большого московского государственного цирка представят гала-шоу победителей Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

На Тверском бульваре с 5 по 8 августа работает летний клуб "Москва", где желающие смогут принять участие в реалистичных заездах на гоночных сиденьях с рулем и педалями. Также на площадке доступна для свободного посещения большая зона ретроигр, где можно поиграть в пиклбол, городки, петанк, крокет, пинг-понг и залезть на скалодром.

На большой и средней сценах Чистопрудного бульвара с 6 по 10 августа будут организованы мастер-класс по танцам. Посетители смогут обучиться танго, сальсе и другим видам танцев.

В Пушкинском сквере 6 августа пройдет лекция о русских художниках "Гайдаровка об искусстве "и игру "Мемо: Русские художники". Вход для всех желающих свободный.

Для любителей активного отдыха на стадионе "Авангард" 9 августа пройдут семейные игры, 10 августа на площадке состоятся тренировки по подвижным командным играм (тэг-регби, баскетбол, пионербол и вышибалы).

В Государственном Дарвиновском музее с 5 августа пройдет выставка "На крыльях бабочки". Посетители смогут увидеть свыше 350 видов насекомых из собрания музея и частных коллекций, в том числе крайне редкие экземпляры, представленные впервые.

Также в рамках проекта "Лето в Москве" в столице продолжают проходить различные вечерние мероприятия. Жители и гости города могут посетить вечер классической музыки, посмотреть атмосферный советский фильм или провести всю ночь на спортивном фестивале.