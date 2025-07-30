Экстремальные игры пройдут 3 августа на площадке проекта "Лето в Москве"

3 августа в столице пройдут Московские экстремальные игры – соревнования, в которых примут участие спортсмены из более чем 15 стран. За более спокойным досугом москвичи и гости столицы могут отправиться в Шахматный сквер – найти себе соперника для тренировок, поучаствовать в соревновании или тематическом квизе. Подробнее о том, как еще спортивно провести время вместе с проектом "Лето в Москве", – в нашем материале.

Московские экстремальные игры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

3 августа в столице впервые состоится международный фестиваль по экстремальным видам спорта. В соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 15 стран, включая Австралию, Францию, Чехию, Коста-Рику, Японию, Испанию, Италию, США и Россию.

В программе – турниры и показательные выступления по стантрайдингу, паркуру, памп-треку, мотофристайлу, фристайлу на снегоходе. Также в рамках игр пройдет чемпионат России по роллерному спорту, Кубок мира по воркауту и многое другое.

Мероприятие состоится на действующем футбольном стадионе "РЖД Арена". Для шоу на поле будет смонтирована трасса с рампами, трамплинами и специальными зонами для разных видов спорта. А для гостей на стадионе организуют зоны отдыха и фуд-корт.

Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте проекта.

Шахматный сквер

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

За более спокойными играми москвичи и гости столицы могут отправиться в сквер у гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде, где ежедневно можно поиграть в шахматы. В будни там расставлено 40, а в выходные – сразу 80, специальных столов. Весь необходимый инвентарь желающие могут взять на месте, а победителей игр ежедневно ждут призы.

Также дети и их родители могут посетить творческую зону, где проходят мастер-классы по оригами, росписи календарей и магнитов, созданию необычных поделок и закладок для книг. Кроме того, все желающие имеют возможность собрать команду и поучаствовать в шахматном квизе, а вечером 2 и 16 августа спортсменов ждут игры с гроссмейстерами, а также выступления артистов и яркая развлекательная программа.

В будни Шахматный сквер ждет гостей с 15:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 20:00. Площадка будет работать вплоть до 7 сентября.

Серфинг на искусственной волне

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Желающие попробовать себя в серфинге могут это сделать в парке "Ходынское поле" до конца августа. Там получится прокатиться на искусственной волне, практически идентичной морской или океанической. Напор воды регулируется по возрасту и весу посетителя.

Катание на доске платное: стоимость билета начинается от 2 тысяч рублей за час в зависимости от возраста и льготной категории клиента, а также дня недели. При этом в сеанс входит не только прокат гидрокостюма и оборудования, но и услуги тренера, который научит держать баланс.

Забронировать и оплатить подходящее время для катания можно на сайте "Мосбилет".

"Камень, ножницы, бумага"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще один необычный турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" ежедневно проходит на различных площадках Москвы. Принять в нем участие приглашают всех без исключения жителей города, ограничений по возрасту тоже нет. По будням участники соревнуются в быстрых партиях и за каждую победу набирают баллы. Затем по воскресеньям на центральных площадках среди лидеров с наибольшим количеством очков проходят "игры на вылет". В итоге лучшие смогут побороться за звание чемпиона в финале, который состоится в День города.

Принять участие в игре можно на флагманской площадке на Тверском бульваре (в будние дни с 12:00 до 21:00, а в выходные – с 11:00 до 21:00), в парках, на фестивальных площадках "Московских сезонов" и других локациях. Узнать актуальную информацию о местах проведения и турнирной сетке можно на официальном сайте чемпионата.

ГТО в парках

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Провести время с пользой и подготовиться к сдаче нормативов ГТО можно до 7 сентября в 10 московских парках в рамках проекта "Лето в Москве". Всех желающих ждут занятия с опытными инструкторами по различным дисциплинам, в том числе бегу на разные дистанции, отжиманиям, прыжкам в длину, наклонам на гимнастической скамье, подтягиваниям и рывкам гири весом 16 килограммов.

Тренировки проходят регулярно. Для занятий необходимы только спортивная одежда и обувь в соответствии с погодой. Принять участие могут все горожане старше 18 лет, а также дети от 6 лет в сопровождении родителей. Зарегистрироваться на тренировку, уточнить расписание и выбрать ближайший к дому парк можно на сайте проекта. Также портал содержит всю необходимую информацию о том, как официально сдать нормативы ГТО.

Фестиваль городских видов спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще один способ провести остаток лета спортивно – принять участие в Фестивале городских видов спорта, который проходит в столичных парках до 7 сентября. Жители города могут сыграть в шашки, настольный теннис, бочче и открыть для себя другие виды спорта. А в субботу и воскресенье организовываются турниры, победители которых получают приятные призы.

Турниры и занятия проходят с 12:00 до 20:00 со вторника по пятницу и с 11:00 до 21:00 – в выходные. Принять участие могут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. А подробнее обо всех площадках фестиваля можно узнать здесь.