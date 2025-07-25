Космический бал пройдет 27 июля в рамках проекта "Лето в Москве"

Российская столица известна тем, что никогда не спит, поэтому в рамках проекта "Лето в Москве" проходят вечерние мероприятия. Все желающие могут посетить вечер классической музыки, посмотреть атмосферный советский фильм или провести всю ночь на спортивном фестивале. О том, чем заняться в городе при свете огней, расскажет Москва 24.

Ночь московского спорта

Фото: Москва 24/Максим Денисов

2 августа в Москве пройдут больше 100 тренировок, которые охватят 24 вида спорта: от паркура до бокса. На Пушкинской площади вечером можно будет посетить сайклинг, на Театральной – шахматы, а на Большой Никитской сыграть в городки. Также всех желающих ждет захватывающее представление по мотофристайлу на Фонтанной площади парка Горького, в котором будут участвовать FMX-райдеры.

Любителям стритбаскета стоит прийти вечером на Тверскую улицу, а фанатам настольного тенниса – на Мясницкую. Также принять участие в настольных спортивных играх можно будет на Никольской улице.

Те, кто захотят провести время активно, могут прийти на Кудринскую площадь и пройти полосу препятствий, а также позаниматься фитнес-джампингом. Желающих посетить лекторий и фан-встречи со спортсменами, блогерами и артистами ждут в Ильинском сквере. А увидеть выступления тех, кто занимается гидрофлаем, получится в Новопушкинском сквере.

В Камергерском переулке проведут соревнования по воркауту и показательные выступления. А на Старом Арбате соберутся лучшие атлеты силового спорта.

Дополнительный инвентарь для участия в активностях не нужен. Достаточно прийти в удобной одежде и обуви, а также взять с собой воду.

Выбрать и посетить можно любые активности фестиваля. Вход на них свободный, но на некоторые мероприятия нужно зарегистрироваться заранее. Все события пройдут с 20:00 до 23:00. Точное время и подробности можно узнать на сайте.

"Лето в Усадьбе Прове-Калиш"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фестиваль классической музыки и джаза пройдет в старинной усадьбе XIX века Ф. И. Прове – А. И. Калиш.

Здесь выступят музыканты Дмитрий Шишкин, Даниил Крамер, Мария Андреева, Анна Бутурлина, ансамбль солистов оркестра "Виртуозы Москвы", квартет имени Валентина Берлинского, трио солистов musicAeterna, вокальный ансамбль INTRADA, квинтет солистов Большого театра России и другие исполнители.

Погрузиться в светскую атмосферу музыкального салона можно в июле и августе (по пятницам и субботам) с 20:00 до 21:30.

Кинолето в "Зарядье"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бесплатно посмотреть любимые советские фильмы можно в парке "Зарядье", вплоть до 7 сентября.

Организаторы представят картины из золотого фонда отечественного кино, такие как "Новая Москва" (1938), "Его звали Роберт" (1967), "Москва – Кассиопея" (1973), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Москва слезам не верит" (1979) и многие другие. Кинокартины покажут на 35-миллиметровой пленке с помощью кинопередвижки. Это создаст особую и уютную атмосферу, а также позволит москвичам проникнуться духом кинематографа прошлого века.

Показы состоятся в Большом и Малом амфитеатрах парка. Расписание сеансов можно посмотреть на официальном сайте.

Световое шоу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вечерами парк искусств "Музеон" становится местом светового шоу. Причем каждый желающий может создать собственную световую проекцию. Все транслируется на арт-объект "Строитель будущего": в центре находится человек, возвышающийся над ландшафтом города, и постройки вокруг – это своеобразный результат его идей. Каждый вечер это место становится ключевым элементом иммерсивного шоу.

Посмотреть его могут все желающие со вторника по воскресенье с 21:30 до 23:00 до 14 сентября. Подойти к арт-объекту можно со стороны Крымской набережной.

Молодежные вечера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Молодежные вечера" продолжится до 23 августа на ВДНХ. В его рамках проведут настоящий бал, а также предоставят возможность выступить в жанре стендапа на сцене проекта "Лето в Москве".

Космический бал пройдет в павильоне №34, где находится центр "Космонавтика и авиация". Перед этим организаторы проведут всем желающим экскурсию по зданию и предложат участие в мастер-классе по бальным танцам. После этого можно будет посетить фуршет и станцевать.

Ближайший космический бал пройдет 27 июля, начало в 19:30. Молодежный стендап запланирован на 26 июля в 20:00.

Чтобы посетить событие, необходима регистрация на портале "Молодежь Москвы", вход свободный. Все изменения в расписании также можно отследить на официальном сайте.

