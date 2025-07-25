Конкурс костюмов ко второму Ночному велофестивалю начался в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Москве начался конкурс костюмов ко второму Ночному велофестивалю, который пройдет 2 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Чтобы принять участие, горожанам нужно придумать костюм для себя и украшение для велосипеда на тему "Звездное небо". Затем следует сделать фотографию и опубликовать ее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Велоперсонаж до 30 июля.

На время проведения конкурса страница должна быть открыта. Авторы самых оригинальных костюмов получат призы, уточнили в ведомстве.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, особую атмосферу ночным заездам создает фантазия велосипедистов, поэтому город традиционно проводит костюмированный конкурс.

Регистрация на второй Ночной велофестиваль с маршрутом по Садовому кольцу уже открыта. Старт велосипедистов разделен на три временных промежутка – 21:00, 22:00 и 23:00. Фестивальный городок начнет работу на Зубовской площади в 20:00, а вся программа продлится до 01:00.