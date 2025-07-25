Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 14:29

Транспорт

Конкурс костюмов ко второму Ночному велофестивалю начался в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Москве начался конкурс костюмов ко второму Ночному велофестивалю, который пройдет 2 августа, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Чтобы принять участие, горожанам нужно придумать костюм для себя и украшение для велосипеда на тему "Звездное небо". Затем следует сделать фотографию и опубликовать ее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Велоперсонаж до 30 июля.

На время проведения конкурса страница должна быть открыта. Авторы самых оригинальных костюмов получат призы, уточнили в ведомстве.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, особую атмосферу ночным заездам создает фантазия велосипедистов, поэтому город традиционно проводит костюмированный конкурс.

Регистрация на второй Ночной велофестиваль с маршрутом по Садовому кольцу уже открыта. Старт велосипедистов разделен на три временных промежутка – 21:00, 22:00 и 23:00. Фестивальный городок начнет работу на Зубовской площади в 20:00, а вся программа продлится до 01:00.

Фестиваль городского проката пройдет на Северном речном вокзале 26 июля

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика