"Велобайк" вернет 50% стоимости поездки владельцам карты москвича для обучающихся

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владельцы карты москвича для обучающихся и безлимитного билета "Единый" смогут вернуть 50% стоимости аренды велосипедов при активации бонусных поездок в приложении "Велобайк". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что с начала сезона пользователи городского проката совершили около 600 тысяч бонусных поездок. Поскольку подобный формат оказался достаточно популярным, было решено сделать его более выгодным, в том числе распространив акцию на весь парк "Велобайка".

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем систему городского проката и делаем ее еще доступнее и удобнее", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства столицы.

Доступ к велосипеду остается бесплатным. Первые полчаса стоят 1 рубль за минуту, а после идет поминутная оплата. Все подробности можно найти в приложении.

Владельцам льготы предоставляется скидка 50% на стоимость поездок в виде бонусов, которые можно использовать для оплаты до 100% стоимости следующих поездок. Причем бонусы действуют до конца сезона или срока действия проездного, а их количество зависит от категории абонемента. Узнать, как подключить эту опцию, можно по ссылке.

На портале напомнили, что в текущем году клиенты могут воспользоваться электровелосипедами версии 2.0, электросамокатами, а также механическими и детскими велосипедами без педалей. Все модели оснащены госномерами, встроенными в конструкцию, как и на электровелосипедах 2.0. Это помогает фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Ранее "Велобайк" представил для аренды 300 электроскутеров в рамках пилотного проекта. Их можно найти в ключевых районах столицы. Модели доступны в приложении сервиса, где работают по единому тарифу. Пользователи могут выбрать один пакет минут, который распространяется как на электровелосипеды, так и на электроскутеры.