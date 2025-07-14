Четыре необычные локации для прогулок в Москве и Подмосковье

В Москве открылся "Освежающий маршрут" для прогулок в жаркую погоду. В каких еще необычных местах можно побывать в городе и окрестностях – в нашем материале.

ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый "Освежающий маршрут" охватывает 26 локаций. Путь выстроен таким образом, чтобы посетители могли наслаждаться природой, избегая прямых солнечных лучей.

Среди доступных точек – Зеленый лабиринт. Пространство окружено высокими живыми изгородями, которые образуют "комнаты", символизирующие спектры человеческих чувств. Колючие ели, в частности, могут навевать страх, мягкие туи – спокойствие и умиротворение, а сладко пахнущие липы – любовь и радость.

Ощущение прохлады и свежести, в свою очередь, подарит пребывание возле Второго Каменского пруда. Водоем входит в каскад площадью более 10 гектаров и граничит с Главным ботаническим садом имени Цицина – по левому берегу, а также с Дубовой рощей – по правому.

Лосиный остров

Оздоровительный эффект и избавление от стресса обещает прохождение "Босоногой тропы". На маршруте протяженностью в 3,6 километра чередуется сразу 43 вида натуральных покрытий, включая мягкую древесную стружку, гравий и сосновые шишки. Наступать на каждый участок нужно без обуви, а вся прогулка займет около часа.

При себе рекомендуется иметь полотенце для ног, репелленты от комаров и головной убор. Входной билет на площадку обойдется в 900 рублей – для взрослых и в 700 рублей – для детей.

"Зарядье"

Арт-инсталляция "Ледяная пещера" позволяет ощутить бодрящий холод в разгар жаркого лета. На создание рельефа площадью 750 квадратных метров ушло около 70 тонн воды.

Погружение в атмосферу крайнего севера начинается еще со входа: чтобы попасть внутрь, необходимо пройти через специальный шлюз. А сразу после перед гостями откроется помещение, полностью покрытое инеем и льдом. Температура внутри поддерживается на уровне минус 4–9 градусов. Для удобства каждый элемент здесь подсвечивается диодами. На выходе же всем раздают бесплатное мороженое.

Цена взрослого билета – 450 рублей, а детского – 225 рублей.

Приокско-Террасный заповедник

Чтобы преодолеть тропу "Дорога к зубрам", потребуется около полутора часов. За это время местные гиды помогут познакомиться с обитателями Южного Подмосковья – начиная от кабанов и заканчивая зубрами. Всего на территории площадью в 200 гектаров проживает около 25 особей "царя быков". Понаблюдать за животными предлагается со специальной пятиметровой вышки.

Проход в парк для лиц старше 17 лет будет стоить 500 рублей, от 6 до 17 лет – 300. Детей до 6 лет пропустят бесплатно.

Здесь же находится экотропа "Сквозь листву". С деревянных мостков, подвешенных примерно на восьмиметровой высоте, можно потрогать кроны деревьев. Маршрут обустроен по круговому принципу и включает 10 смотровых площадок, на каждой из которых стоят таблички с информацией о флоре и фауне региона. Плюс предусмотрены и интерактивные элементы – звуковые системы воссоздают голоса обитающих в округе птиц.

Взрослым нужно заплатить за посещение 400 рублей, детям – 200 рублей (до 4 лет можно пройти бесплатно).