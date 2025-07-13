Освежающий маршрут появился на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают посетить "Освежающий маршрут по ВДНХ", передает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря ему гости главной выставки страны узнают о 26 местах, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой выставки, не страдая от жары. Найти карту маршрута можно на официальном сайте ВДНХ, а бумажный вариант – в инфоцентре выставки.

Начать прогулку рекомендуется от арки главного входа, отсюда можно отправиться к различным природным зонам, посидеть в тени деревьев, отдохнуть у воды и многое другое.

В частности, москвичам и туристам предложили походить по Шереметьевской дубраве, либо посетить зеленый лабиринт. Также можно пройти у каскада Каменских прудов, усадебного Садового пруда или покататься на лодке вокруг "Золотого колоса". Кроме того, можно почувствовать свежесть у других фонтанов – "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также возле аналогичного сооружения у "Москвариума".

"На всех открытых площадках маршрута рекомендуется пить воду, носить головной убор и не забывать про хорошее настроение. Тогда прекрасные летние впечатления будут гарантированы", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столичном районе Ростокино появится новый велопешеходный маршрут, который свяжет два участка парка "Яуза" – "Парк спорта "Яуза" и "Сад будущего". Его возведут в рамках реконструкции и благоустройства территории. Проект планировки уже утвержден.

