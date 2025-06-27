Велопешеходный маршрут появится в парковой зоне района Ростокино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Ростокино реконструируют сеть пешеходных, беговых и велосипедных дорожек, а также благоустроят территорию. Проект планировки уже утвержден, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Согласно документу, работы затронут территорию площадью 5,97 гектара. Для жителей появится новый велопешеходный маршрут, который свяжет два участка парка "Яуза" – "Парк спорта "Яуза" и "Сад будущего". Также планируется реконструировать пешеходные зоны проектируемых улиц, организовать велосипедные и беговые дорожки, рассказал вице-мэр.

Помимо этого, предусмотрено обновление двух велопешеходных мостов через реку Яузу с устройством переходов и переезда. Длина моста в районе улицы Докукина составит 20 метров, Сельскохозяйственной улицы – 22 метра. Работы пройдут за счет столичного бюджета, подчеркнул Ефимов.

В рамках проекта запланирована реконструкция Проектируемых проездов № 3705 и 690, а также строительство участка до дома № 18 по Сельскохозяйственной улице с возведением разворотной площадки.

Как пояснила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская, дополнительно определены мероприятия по благоустройству и озеленению, обустройству инженерных коммуникаций и сетей. По ее мнению, создание сопутствующей инфраструктуры удовлетворит потребности москвичей и улучшит качество городской среды.

Между тем реставрация Ростокинского акведука выполнена более чем на 70%. Рабочие уже привели в порядок облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и площадки. Затем они отремонтируют мостовые беседки-павильоны, восстановят каменную облицовку и архитектурный декор, заменят водоприемные колодцы и их решетки.