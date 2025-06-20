Более 70% работ выполнено в рамках реконструкции Ростокинского акведука в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 70% работ выполнено по капитальному ремонту и реставрации Ростокинского акведука на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Сооружение было построено в период с 1783 по 1784 год и стало важной частью первого водопровода, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Акведук – объект культурного наследия федерального значения, в настоящее время он переоборудован в пешеходный мост.

Во время работ специалисты восстановят архитектурный облик акведука, сохранив тем самым его историческую ценность. Они уже расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, демонтировали лестничные сходы и площадки, заменили деревянные конструкции навеса.

В данный момент рабочие реставрируют мостовые беседки-павильоны, восстанавливают каменную облицовку, архитектурный декор и конструктивные элементы. Затем они заменят водоприемные колодцы и их решетки, полимерные дренажные трубы и гидроизоляцию, а также укрепят кладку и обновят инженерные системы.

Завершить капремонт и реставрацию сооружения планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее в музее-заповеднике "Коломенское" отреставрировали домик Петра I. Ремонт там начался еще в 2024 году. Специалисты привели в порядок наружные стены деревянного сруба и декор, аварийную печную трубу и кровлю. Они также обновили инженерные системы для обеспечения безопасности посетителей.