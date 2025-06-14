Сергей Собянин объявил о завершении реставрации домика Петра I в "Коломенском"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское" завершилась реставрация домика Петра I, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Домик Петра I – памятник деревянного зодчества. Это единственный в Москве мемориальный музей, посвященный царю-реформатору", – отметил мэр.

Градоначальник напомнил, что объект был возведен в 1702 году русскими плотниками и голландскими корабельными мастерами для Петра I в устье Северной Двины. В 1877 году его перенесли в Архангельск, а в 1934-м – в "Коломенское". Теперь здесь открыта новая постоянная экспозиция "Петр I: рождение морской державы".

Ремонтные работы там стартовали в прошлом году. Специалисты работали как внутри, так и снаружи здания, восстанавливая его исторический облик.

В частности, были отремонтированы наружные стены деревянного сруба и декоративные элементы, аварийная печная труба и кровля. В интерьерах был заменен пол, а все поверхности обработаны специальными составами.

Также специалисты уделили внимание ремонту существующих инженерных систем и установке новых для обеспечения безопасности посетителей.

"Отреставрированный Домик Петра I готов принимать гостей", – подытожил мэр.

С 2011 года в Москве отреставрировали 2 347 объектов культурного наследия, что составляет 30% от всех памятников в городе.

Власти столицы уже утвердили планы работ на 2025 год. В текущем году планируется привести в порядок свыше сотни монументов в честь событий и героев Великой Отечественной войны, провести реставрацию памятников в усадьбах Кузьминки, Кусково, Останкино и Люблино, а также в музее-заповеднике "Коломенское".