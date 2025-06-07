Мавзолей Ленина закроют на двухлетнюю реконструкцию

Внешне Мавзолей Ленина выглядит неповрежденным, но на самом деле облицовка отходит от несущей конструкции, внутренние кирпичные стены разрушены, а краска в некоторых местах отслоилась. Поэтому его планируют закрыть на реконструкцию, которая продлится 2 года.

Для восстановления памятника министерство культуры России уже подписало контракт с подрядчиком на сумму около 20 миллионов рублей. Тело Ленина при этом не будут выносить. Реставрационные работы пройдут в технических и административных зонах.

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