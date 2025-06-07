Организаторы рассказали, где можно порыбачить на фестивале "Москва – на волне"

До конца яркого о популярного фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" остаются ровно сутки, и у жителей столицы еще есть время, чтобы успеть порыбачить и встретиться с единомышленниками.

Организаторы ждут любителей рыбной ловли на Графском и Чертановском прудах, а также в парке "Коломенское". Для участия необходима регистрация в карточке на сайте Russpass.

ждут любителей рыбной ловли на Графском и Чертановском прудах, а также в парке "Коломенское"