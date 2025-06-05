"Мой район. Новости": жители столицы решат судьбу Московского монорельса

Первый в стране парк на высоте может появиться на северо-востоке столицы. Его планируют создать на эстакаде Московского монорельса. Москвичи практически перестали использовать его в качестве способа передвижения.

Чтобы дать монорельсу вторую жизнь, его предлагают преобразовать в зону отдыха с прогулочными аллеями, беговой дорожкой, цветниками и кафе. При этом историческую конструкцию сохранят и укрепят. Современное пространство свяжет пять районов и станет новой точкой притяжения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".