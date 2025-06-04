Камергерский переулок украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве

Камергерский переулок украсили цветущими растениями, зеленью и декоративными композициями в рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве

Помимо этой площадки в столице есть десятки локаций, где проходят мероприятия проекта. Например, можно отправиться на чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Он проходит на Тверском бульваре с 12:00. Также можно посетить мастер-класс по шашкам и шахматам на улице Введенского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.