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04 июня, 08:00

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Камергерский переулок украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве

Камергерский переулок украсили в рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве

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"Театральный бульвар" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве"

Камергерский переулок украсили цветущими растениями, зеленью и декоративными композициями в рамках фестиваля "Сады и цветы" в Москве

Помимо этой площадки в столице есть десятки локаций, где проходят мероприятия проекта. Например, можно отправиться на чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". Он проходит на Тверском бульваре с 12:00. Также можно посетить мастер-класс по шашкам и шахматам на улице Введенского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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