Фитнес-эксперт Каневский назвал лучшие виды физической активности на лето

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды тренировок можно выбрать в летний период.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лето – пожалуй, лучшее время, когда можно заниматься на свежем воздухе. Во-первых, потому, что нет необходимости покупать термобелье и другую экипировку под разные температурные режимы и погодные условия, в во-вторых, из-за доступности и разнообразия занятий на улице в целом.

Что это за занятия и на что стоит обратить внимание при уличных тренировках, разберем в этом материале.

Турники

В моем детстве летом мы с ребятами каждый божий день занимались на турниках (перекладина и параллельные брусья), от чего получали массу удовольствия. Причем мы не просто занимались, а постоянно соревновались: кто больше подтянется или отожмется. При этом сами площадки были достаточно старыми, да и встретить их можно было только на территории школы.

Сейчас же воркаут-площадки (как их теперь называют) есть не только на территории школ, но и практически в любом дворе и тем более парке. То есть, даже если вы просто вышли на прогулку, всегда есть возможность подойти и выполнить небольшой комплекс упражнений, причем на все мышечные группы. Например, когда мы подтягиваемся, мы прорабатываем мышцы рук (предплечья и бицепсы), а также практически все мышцы спины.

Когда же мы отжимаемся на брусьях, великолепно вовлекаются в работу большие грудные, а также трицепсы. Если для проработки пресса добавить к этим движениям подъемы ног в положении "вис" и обычные приседания, то получается отличный комплекс для проработки всей мускулатуры. Ну а при условии, что на таких площадках можно выполнять более 100 упражнений, несложно догадаться, что походы в фитнес-клуб можно на летний период ограничить.

При этом важно понимать, что и у тренировок на улице есть свои ограничения. Главным из них является солнце. Помните: ни в коем случае не занимайтесь под палящими лучами, так как существенно повышаются риски получения теплового удара, а это острое состояние, при котором нужна помощь медиков. Другими словами, выбирайте утреннее или вечернее время для занятий либо ищите площадки, которые находятся в тени.

Еще важен питьевой режим. Например, когда мы занимаемся в фитнес-клубе, как правило, на часовую тренировку достаточно пол-литра чистой питьевой воды, в то время как при занятиях на улице летом за час можно употребить литр воды и даже больше. Главное – пить часто, маленькими глотками и по возможности не теплую воду.

Пробежки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также прекрасным видом тренировок может стать бег. Это могут быть как короткие сессии от 20 до 45 минут, так и более длительные, по несколько часов подряд. В данном случае выбор длительности занятий будет зависеть от целей тренировки. Если это пробежки для поддержания здоровья либо снижения жировой массы тела, то 45 минут вполне достаточно.

Если же задача – подготовка к преодолению полумарафона или марафона, то тренировки будут длиться существенно дольше. Что касается питьевого режима, то при занятиях до часа достаточно 500 граммов чистой питьевой воды без газов и красителей, в то время как при более длительных нагрузках необходимо употреблять так называемые изотоники. Их задача – поддерживать водно-солевой баланс, нарушение которого может сказаться как на общем самочувствии, так и на здоровье в целом.

Бадминтон

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

А еще прекрасным видом физической активности, сочетающим в себе как аэробную нагрузку, так и развитие координации и скорости, может стать бадминтон. Почему именно он? Да потому, что в него можно играть как на любой спортивной площадке, так и на поляне, плюс в отличие от того же тенниса необязательно нужна сетка. Лично я всегда с восторгом бегаю по площадке в режиме 360 градусов, что делает игру максимально динамичной и веселой.

Плавание

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Также не стоит забывать, что летом появляется уникальная возможность плавать – как в открытых бассейнах, так и в водоемах. Единственное условие к последним, что в конкретном месте купаться официально разрешено.

При этом, чтобы купание не превратилось просто в развлечение, поставьте себе задачу – плавать от 20 до 45 минут подряд в спокойном темпе. Это будет прекрасный вариант кардиотренировки.