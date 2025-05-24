Эксперт Каневский перечислил упражнения для подготовки к отпуску в горах

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как физически и психологически подготовиться к отпуску, если вы планируете провести время, путешествуя по горам.

Продумать маршрут заранее





Если вы раньше никогда не отдыхали в горах, то организовывать поездку самостоятельно нужно далеко не всегда. Я рекомендую делать это только в том случае, когда вы планируете жить в отеле и не выезжать далеко за его пределы. Однако, если у вас есть задача ходить по горам, смотреть пещеры, покорять вершины, это нужно делать только в составе организованной группы. Например, однажды мне попалась реклама туров в Адыгею. Там было четко прописано, какие бывают маршруты, для какого возраста они предназначены и какие расстояния с перепадами высот планируются.

Внимательно читайте, что вас ждет в конкретном походе, ведь к этому вы должны быть готовы заранее. Например, ночевать в палатках, а не отеле, иметь при себе разного рода экипировки, а также средства от насекомых и многое другое.

Физическая подготовка

Горы – это всегда сложные тропы: то грязь, то песок, то камни, а еще это постоянные спуски и подъемы. Как оказалось, даже на маршруте, предназначенном в том числе и для детей, нужна хорошая физическая подготовка: иногда приходится практически карабкаться по склону. Бывают ситуации, когда приходится помогать другим участникам преодолевать сложный участок маршрута. А что говорить о турах с альпинизмом или, например, дистанциями на велосипедах? Иными словами, если у вас слабая физическая подготовка, важно за несколько месяцев до поездки начать регулярно тренироваться.

Акцент нужно сделать, во-первых, на кардиотренировках: бег, велосипед, плавание – такие нагрузки повысят как общую выносливость и выносливость сердечно-сосудистой системы, так и позволят уменьшить лишнюю массу тела, если она есть. К слову, я много раз слышал истории, что человек идет в горы, надеясь похудеть. Мол, много будет ходить и начнет терять вес. Но на практике оказывается, что люди с избытком веса просто не выдерживают такие маршруты с самого начала и весь отпуск проводят на базе.

Во-вторых, сделайте акцент на функциональных тренировках – это такой вид нагрузок, где одновременно развиваются сила, выносливость, координация, гибкость и скорость. Например, это может быть кроссфит (но им можно заниматься только с грамотным тренером), а также работа с собственным весом тела: отжимания, подтягивания, приседания, выпады и работа на петлях TRX. А вот интенсивно качаться я не рекомендую. Чем больше мускулатура, тем она требует больше кислорода. И если вы подниметесь выше 2–2,5 тысячи метров над уровнем моря, организму будет сложнее адаптироваться к нехватке кислорода (то есть гипоксии).

Экипировка

Главное, на что необходимо обратить пристальное внимание, – это обувь. Чтобы ее выбрать, нужно заранее знать, какие вас ожидают маршруты и будете ли вы носить тяжелые рюкзаки. Например, если вы идете практически налегке, можно подобрать даже кроссовки для трекинга. Они легкие, непромокаемые, при этом их подошва прекрасно предназначена для грунта. Если же вам нужно носить тяжелый рюкзак, то и обувь должна быть более жесткая и прочная, чтобы хорошо фиксировать голеностоп. Также на выбор будет влиять температурный режим, влажность и так далее.

Перед походом в магазин внимательно ознакомьтесь с памяткой участника тура. Собственно, из нее вы и узнаете, что еще нужно купить, что входит в стоимость похода и какие виды экипировки можно взять в аренду. Другими словами, собираясь в отпуск, не стоит бежать в магазин и покупать все. Это актуально, если после похода в горы, как говорят многие туристы, вы их так полюбите, что будете посещать регулярно, покоряя все новые и новые вершины.