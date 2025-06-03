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03 июня, 16:15

Общество

Синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю жару 7–8 июня

Синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю жару 7–8 июня

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В столицу приближается волна теплой погоды. Синоптики прогнозируют, что уже 7–8 июня москвичей ждет по-настоящему летняя жара. Днем 4 июня ожидается до 23 градусов тепла, влажность останется повышенной – около 60%, возможны локальные осадки.

Атмосферное давление будет пониженным – 745 миллиметров ртутного столба, а ветер умеренным – до 4 метров в секунду. Вечером температура вновь опустится до 16 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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