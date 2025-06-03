В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до 4 июня

В столице продлили желтый уровень погодной опасности до 4 июня – из-за риска природных пожаров. Во вторник, 3 июня, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 21 градуса.

4 июня в городе возможны осадки, а температура повысится до 24 градусов. 5 июня, по прогнозу синоптиков, в Москве потеплеет до 29 градусов.

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