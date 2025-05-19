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19 мая, 18:15

Происшествия

В Москве курьера заблокировали в сервисе доставки за нарушение ПДД

В Москве курьера заблокировали в сервисе доставки за нарушение ПДД

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Курьер в Москве лишился работы за нарушение правил дорожного движения. Видео этого момента опубликовал Дептранс. На электровелосипедах можно ехать только по правому краю проезжей части, а доставщик не только выехал в среднюю полосу, но и затруднил движение.

За создание опасной ситуации на дороге в сервисе доставки его заблокировали. Теперь он не сможет получать заказы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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