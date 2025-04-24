На встрече с курьерами Москвы обсудили транспортные решения и ПДД

В столице активно развивают инфраструктуру для курьеров. На специальной встрече, в которой приняли участие более 130 курьеров, обсудили транспортные решения, правила дорожного движения и внешний вид сотрудников. Сервисы доставки совместно с городскими властями внедряют новые технологии, улучшают условия передвижения и повышают стандарты сервиса.

Среди новшеств – электробайки, соответствующие требованиям Дептранса, аренда велосипедов и проект "велопомощник". Последний помогает следить за порядком на улицах и поддерживать единый стандарт сервиса. С 2021 года в эти инициативы инвестировали более 500 миллионов рублей.

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