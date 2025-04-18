Автопробег "Города-герои – города героев" стартует 29 апреля в Москве

С 29 апреля по 8 мая в России пройдет автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои – города героев". В нем примут участие герои России и СССР. Старт акции дадут в Москве на площади Дорогомиловская Застава. Затем автомобили отправятся по трем маршрутам: северному, западному и южному.

Участники проедут через города, сыгравшие важную роль в истории страны, в том числе Мурманск, Санкт-Петербург, Брест, Минск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу. Завершится автопробег в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.