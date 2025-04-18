Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 11:15

Общество

Автопробег "Города-герои – города героев" стартует 29 апреля в Москве

Автопробег "Города-герои – города героев" стартует 29 апреля в Москве

Температура воздуха в Москве днем 18 апреля составит около 21 градуса

Почти 190 тыс москвичек стали участницами проекта "Стану мамой"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 апреля

"Доктор 24": невролог объяснила, почему в теплое время года мерзнут конечности

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 18 апреля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 18 апреля

Техноблогер рассказал, какие губки лучше подходят для мытья посуды

Москвичам напомнили о возможности прислать кадры в рубрику "Фотопоток"

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 3–4 м/с 18 апреля

С 29 апреля по 8 мая в России пройдет автопробег в рамках патриотического проекта "Города-герои – города героев". В нем примут участие герои России и СССР. Старт акции дадут в Москве на площади Дорогомиловская Застава. Затем автомобили отправятся по трем маршрутам: северному, западному и южному.

Участники проедут через города, сыгравшие важную роль в истории страны, в том числе Мурманск, Санкт-Петербург, Брест, Минск, Смоленск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу. Завершится автопробег в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика