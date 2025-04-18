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18 апреля, 00:30

Город

"Мой район. Новости": в московских квартирах уменьшили отопление

"Мой район. Новости": в московских квартирах уменьшили отопление

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Отопление в московских квартирах снизили до комфортного минимума из-за теплой погоды. Сейчас температура теплоносителя составляет 75–77 градусов – этого достаточно, чтобы сохранить нагрев горячей воды в норме.

Подачу тепла регулируют, ориентируясь на перепады температур в дневные и ночные часы. Полностью отключают отопление, когда среднесуточный показатель в течение пяти дней держится выше восьми градусов тепла. В Москве весь процесс проходит поэтапно и занимает около трех дней.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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