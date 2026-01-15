Главврач больницы в Новокузнецке не признал вину по делу о гибели младенцев

Фото: телеграм-канал "Следком"

Отстраненный от должности главврач Новокузнецкой городской клинической больницы (НГКБ) № 1 Виталий Херасков не признал вину по делу о смерти новорожденных в учреждении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя следствия.

Хераскову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Следователи просят суд заключить его под стражу на 1 месяц 27 суток.

В новогодние праздники в НГКБ № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Алексеем Эмихом, который вину тоже не признал.

Кроме того, выяснилось, что Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Главврачом НГКБ он стал в 2024 году.

