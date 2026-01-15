15 января, 13:02Происшествия
Песков выразил соболезнования родителям умерших в роддоме Новокузнецка детей
Фото: kremlin.ru
В Кремле соболезнуют родителям новорожденных, которые умерли в роддоме Новокузнецка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это действительно большое горе", – сказал он.
По словам Пескова, сейчас необходимо принять меры по недопущению повторения подобных трагедий. Также важно выяснить причины произошедшего.
В новогодние праздники в НГКБ № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.
По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей, который свою вину не признал.
Кроме того, выяснилось, что Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Главврачом НГКБ он стал в 2024 году.
