15 января, 13:02

Происшествия

Песков выразил соболезнования родителям умерших в роддоме Новокузнецка детей

Фото: kremlin.ru

В Кремле соболезнуют родителям новорожденных, которые умерли в роддоме Новокузнецка, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это действительно большое горе", – сказал он.

По словам Пескова, сейчас необходимо принять меры по недопущению повторения подобных трагедий. Также важно выяснить причины произошедшего.

В новогодние праздники в НГКБ № 1 Новокузнецка скончались девять младенцев. По данным СМИ, у детей выявили внутриутробные или неонатальные инфекции.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела. Главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности, а затем задержали вместе с исполняющим обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей, который свою вину не признал.

Кроме того, выяснилось, что Херасков раньше занимал пост замминистра здравоохранения Кузбасса. Главврачом НГКБ он стал в 2024 году.

Суд изберет меру пресечения врачам новокузнецкого роддома 15 января

