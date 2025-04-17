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Новости

Новости

17 апреля, 14:30

Общество

Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук

Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук

В Москве стартовала программа повышения квалификации учителей точных наук

Путин и Собянин осмотрели новые корпуса МГТУ имени Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

Минпросвещения РФ утвердило нормативы на выполнение домашнего задания в начальной школе

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 1788 открылся во Внукове

В Москве начался прием заявок в детские школы искусств

Мэр Москвы рассказал об успехах москвичей на Всероссийской олимпиаде школьников

Москва запустила масштабную программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 14 тысяч педагогов уже начали обучение. Первая встреча прошла 15 апреля. В течение всего учебного года учителя будут получать консультации специалистов и обучающие материалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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