Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук

Москва запустила масштабную программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 14 тысяч педагогов уже начали обучение. Первая встреча прошла 15 апреля. В течение всего учебного года учителя будут получать консультации специалистов и обучающие материалы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.