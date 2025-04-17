17 апреля, 14:30Общество
Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук
Москва запустила масштабную программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, 14 тысяч педагогов уже начали обучение. Первая встреча прошла 15 апреля. В течение всего учебного года учителя будут получать консультации специалистов и обучающие материалы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.