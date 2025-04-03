"Это Москва. Туризм": топ-3 мультимедийных музеев

В музеях Москвы можно разглядеть каждый мазок картин Ван Гога и увидеть Мону Лизу Леонардо да Винчи с другого ракурса. Команда проекта "Это Москва. Туризм" составила свою подборку трех мультимедиа музеев города.

Например, в "Люмьер-Холл" можно посмотреть экспозицию "Ван Гог. Ожившие полотна", в пространстве "Внутришоу" проходит выставка Inside, а в Luminar на ВДНХ идет мультимедийный проект ART+. Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".