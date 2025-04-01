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01 апреля, 16:45

Культура

"Сити": обзор спектаклей с фестиваля "Золотая маска" в Москве

"Сити": обзор спектаклей с фестиваля "Золотая маска" в Москве

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Театральный фестиваль "Золотая маска" стартовал в Москве 1 апреля. Команда проекта "Сити" расскажет о спектаклях, которые можно будет посмотреть в ближайшие дни.

Например, в "Мастерской Петра Фоменко" 1 апреля дают "Божественную комедию. Вариации" по поэме Данте Алигьери. 5 апреля в Театре Гоголя покажут постановку "Соборяне. Картины русской жизни", которая рассказывает о двух священниках и дьяконе в вымышленном Старгороде. Кроме того, 6 апреля на сцене ДК имени Горбунова состоится показ шоу "Антигравитация" от режиссера "Цирк дю Солей" по повести-притче Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон".

Подробнее – в программе "Сити".

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