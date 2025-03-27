Коллеги Алексея Веселкина вспоминают его искрометный юмор и доброту

Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался на 64 году жизни. В последние годы он тяжело болел. Коллеги и друзья вспоминают его как человека с искрометным юмором и добротой.

Веселкин был не только ведущим артистом РАМТа, но и популярным телеведущим, а его голос был хорошо знаком слушателям радиостанции "Маяк". Его любили за порядочность и искренность, а атмосфера с ним всегда была легкой и жизнерадостной.