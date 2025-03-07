Названы любимые российские "женские" фильмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Самым любимым отечественным "женским" фильмом у россиян является картина Станислава Говорухина "Благословите женщину". Это стало известно из опроса киноканала "Русский роман", проведенного в преддверии Международного женского дня. С результатами исследования ознакомилась Москва 24.

Согласно опросу, фильм "Благословите женщину", вышедший на экраны в 2003 году, выбрали 33% зрителей. Он стал дебютом для актрисы Светланы Ходченковой, которая сыграла главную роль Веры – супруги командира Красной Армии.

На фестивале продюсерского кино "Кино-Ялта" картина удостоилась награды "За создание женского образа в отечественном кинематографе". Инна Чурикова, которая также исполнила роль в фильме, получила премию "Ника".

В свою очередь, новогодняя сказка "Приходи на меня посмотреть" заняла второе место, ее выбрали 24% зрителей. Фильм был создан по мотивам пьесы Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Премьера фильма состоялась в 2001 году. Картина оказалась единственной режиссерской работой Олега Янковского, созданной в сотрудничестве с оператором Михаилом Аграновичем. Янковский сыграл в фильме главную роль. Кроме того, над кинокартиной с ним работали Ирина Купченко и Екатерина Васильева. На международном кинофестивале в Висбадене GoEast "Приходи на меня посмотреть" получил диплом жюри.

В фильме "Артистка" Станислава Говорухина, который занял третье место по результатам опроса (14%), главная роль была отдана Евгении Добровольской. Также в нем участвовали Юрий Степанов, Мария Аронова, Дмитрий Певцов и Александр Абдулов. Федор Бондарчук появился в кинокартине в качестве собственного камео.

На четвертом месте расположился фильм "Мужчина в моей голове" Алексея Пиманова. Его выбрали 9,5% зрителей. Эта кинолента вышла на экраны 7 января 2010 года и стала одной из самых популярных новогодних премьер. В нем женщину, в чьей голове был "внутренний мужской голос", сыграла Ольга Погодина.

Замыкает топ-5 женских фильмов кинокартина "Настя", снятая по повести Александра Володина "Происшествие, которого никто не заметил". Этот фильм стал первой картиной Георгия Данелии, созданной им в современной России. Он был показан в 1993 году. Главную роль исполнила Полина Кутепова. За "Настю" режиссер удостоился Государственной премии РФ в области киноискусства.

Также в список самых "женских" российских кинокартин у респондентов вошли "Питер FM", "Я худею" и "Снежный ангел".

Между тем стало известно, что фильм "Пророк. История Александра Пушкина" с Юрой Борисовым собрал в прокате с 27 февраля по 2 марта 168,5 миллиона рублей. Эта лента находится на лидирующей позиции в кинопрокате третью неделю подряд. Второе место в кинопрокате занимает "Красный шелк" Андрея Волгина. Фильм собрал 122,3 миллиона рублей за минувшие выходные. А на третьем месте расположился американский фильм по мотивам рассказа Стивена Кинга "Обезьяна". Он собрал 82,5 миллиона рублей за уик-энд.

