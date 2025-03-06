В декорациях кинопарка "Москино" сняли комедию

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В декорациях "Аэропорт Юрово" кинопарка "Москино" сняли комедию "Дорогая, я больше не перезвоню". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В фильме рассказывается история московского рекламного специалиста Дани, который теряет сознание и оказывается в странном месте, напоминающем аэропорт. Там есть только два направления: ад и рай. Но Даня хочет найти способ вернуться в мир живых. Ему приходится коротать время в баре под названием "Дорогая, я больше не перезвоню".

Специально для фильма площадку декорировали под стиль архитектора Антонио Гауди, добавив изогнутые линии и фантазийные колонны. Именно в этих декорациях сняли основные сцены с зоной терминала аэропорта и салоном самолета.

"Мы выбрали кинопарк в качестве площадки для съемок, потому что здесь мы могли за одну смену снять и аэропорт, и самолет внутри. Это было очень удобно. В картине декорация аэропорта показана как зал регистрации в потустороннем мире. А салон Ту-154 декорировали под наш "волшебный" самолет", – отметил режиссер и сценарист фильма Александр Фомин.

Актриса Мила Ершова, которая исполнила в фильме роль байкерши Ани, рассказала, что кинопарк обладает большим количеством декораций, благодаря чему появляется возможность снять много проектов в одном месте.

"Я могу сказать как актриса, которая постоянно ездит на съемки в другие города, это очень утомляет – перелеты, гостиницы и все прочее. И, конечно же, просто прекрасно, когда есть огромная площадка, где много разных готовых декораций и можно перемещаться между ними", – добавила она.

В свою очередь, актер Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль бармена и наставника главного героя, пожелал кинопарку развиваться дальше. Он обратил внимание, что порой съемочной площадке легче выехать на природу для работы, однако в кинопарке собраны основные декорации для фильмов и сериалов, которые помогают снять качественную картину без потери средств.

Также в декорациях кинопарка сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского. Чтобы добиться исторической достоверности, в кинопарке возвели локацию древнего города-крепости Боголюбово. Актер Александр Балуев, исполнивший роль Юрия Долгорукого, заявил, что фильм будет интересен тем, кто увлекается историей России.