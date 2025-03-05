Композитор Алексей Рыбников рассказал о работе над "Буратино" в кинопарке "Москино"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России, композитор Алексей Рыбников рассказал о работе над фильмом "Буратино" в кинопарке "Москино". Картина выйдет на экраны 1 января 2026 года, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фильм снимали с сентября по ноябрь 2024 года. Для него Рыбников создал уникальные аранжировки по характерам героев. При этом в фильме сохранены классические композиции из советской экранизации.

"Например, для сцены, где папа Карло делает куклу, я писал новый текст на музыку из первого фильма. Все остальные песни остались с классическими словами, но одна из них прозвучит необычно, это будет сюрприз для всех зрителей", – сказал Рыбников.

Для проекта в кинопарке построили декорации "Провинциальные города Европы" площадью более 11 тысяч квадратных метров. На улицах стоят реалистичные здания, например церковь, дом Джузеппе, школа, театр и другие. Народный артист России назвал фантастической идею создания в столице такого кинопарка мирового уровня.

"Декорации в фильме "Буратино" – это удивительное достижение художников-декораторов и продюсеров, которые решились на то, чтобы все сделать именно так. Создается ощущение, что ты находишься не в Москве, а на улицах Италии, где и происходит действие", – поделился композитор.

По его словам, в павильоне было не так много сцен, в основном все происходило на натурной площадке.

Сюжет расскажет о том, как к папе Карло, который мечтает стать отцом, попадает волшебный ключ. После этого простое полено превращается в деревянного мальчика Буратино. Сам герой предстанет перед зрителями в виде деревянной трехмерной куклы, оживленной благодаря новым компьютерным технологиям.

Режиссером проекта является Игорь Волошин. Главные роли исполнили Лев Зулькарнаев, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн, Анастасия Талызина и другие актеры.

Ранее в Москве сняли историческую многосерийную драму режиссера Давида Ткебучавы "Князь Андрей" о судьбе князя Андрея Боголюбского. Съемки проходили в Суздале, Владимире, Боголюбове и Твери, а также в "Москино". Для исторической достоверности в кинопарке построили декорации древнего города-крепости Боголюбово.

Роль Юрия Долгорукого исполнил актер Александр Балуев. По его словам, фильм позволит зрителям погрузиться в атмосферу того времени.