Сын Алексея Веселкина: актер умер после продолжительной болезни

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заслуженный артист России, актер, режиссер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин скончался вечером 26 марта после продолжительной болезни. Об этом ТАСС рассказал его сын Алексей Веселкин.

О смерти Веселкина стало известно 27 марта. Российский академический молодежный театр (РАМТ), где служил артист около 42 лет, выразил искренние соболезнования родственникам покойного и пообещал дополнительно сообщить о дате и месте прощания.

Веселкин за всю свою карьеру сыграл в РАМТ около 60 ролей, включая Фамусова в "Горе от ума", Меннерс в "Алых парусах" и Сильвио в "Выстреле" Александра Пушкина. Кроме того, он был ведущим детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк", а также телевизионных программ "Царь горы", "Будильник" и "До 16 и старше". Также артист снимался в сериалах, в том числе в "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "Бедная Настя".

