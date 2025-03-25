Актрису Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ее могила находится на 21-м участке кладбища, который известен как Аллея деятелей искусств.

Рядом с ней погребены народная артистка РФ Евгения Добровольская и народные артистки РСФСР Раиса Максимова и Ирина Мирошниченко.

На прощании, которое состоялось в храме святителя Николая на Трех Горах, присутствовали родные и друзья актрисы. Кроме того, отдать дань уважения пришли телеведущие Екатерина и Александр Стриженовы и многие другие деятели искусства.

После окончания церемонии актер Александр Рапопорт вспомнил наставление, которое когда-то ему дала Голубкина.

"Она однажды сказала одну очень важную вещь по поводу волнения. Есть актеры, которые волнуются, выходя на сцену, а есть люди, которые чувствуют в хорошем смысле кураж. А она говорила: "Все же настоящий профессионал не может не волноваться", – поделился он.

Многие коллеги также вспоминали ее доброту, улыбчивость и хорошее чувство юмора. Например, актер Театра Российской Армии Роман Богданов подчеркнул, что артистка всегда делилась своими чувствами и не была способна на тоску.

Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Журналисты писали, что ей диагностировали онкологию.

Актриса запомнилась зрителям, сыграв Шурочку Азарову в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". Эта роль стала ее дебютом в большом кино. Всего она снялась в 20 фильмах, телеспектаклях и сериалах. Кроме актерской деятельности, Голубкина также вела программы на телевидении и выступала на эстраде.