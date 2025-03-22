Прощание с актрисой Голубкиной может пройти в Москве 25 марта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой Ларисой Голубкиной может пройти 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Об этом РИА Новости заявила директор культурного учреждения, депутат Мосгордумы Милена Авимская.

По словам Авимской, актриса умерла после продолжительной болезни. Как сообщил ТАСС близкий к окружению Голубкиной источник, она "болела лимфоплазмоцитарной лимфомой, из-за которой в последние годы у нее были проблемы со слухом и зрением".

О смерти Голубкиной стало известно 22 марта 2025 года. Она ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Помимо работы в театре, Голубкина с 1960-х годов выступала на эстраде. Она исполняла песни из репертуара Клавдии Шульженко, произведения советских композиторов и старинные русские романсы.

В 1973 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1991-м стала народной артисткой РСФСР.