Актриса Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни в субботу, 22 марта, сообщил в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Малахов.

О причинах и обстоятельствах ухода актрисы из жизни он не сообщил.

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1955 году она поступила в Московское музыкально-педагогическое училище и окончила дирижерско-хоровое отделение в 1959 году. После этого артистка стала студенткой ГИТИСа. Она училась на отделении музыкальной комедии, где занималась вокалом под руководством Марии Максаковой.

В период учебы в институте Голубкина начала сниматься в кино. Дебютом актрисы на экране стала комедия Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", в которой она исполнила главную роль.

После окончания ГИТИСа в 1964 году Голубкина начала служить в Центральном академическом театре Советской Армии, который ныне известен как Центральный академический театр Российской армии.

Одновременно с театральной деятельностью Голубкина с 1960-х годов начала выступать на эстраде. Она исполняла песни из репертуара Клавдии Шульженко, а также произведения советских композиторов и старинные русские романсы.

Голубкина получила звание Заслуженной артистки РСФСР 28 ноября 1973. Уже в мае 1991 года она стала Народной артисткой РСФСР.

