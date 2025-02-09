Володин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Олега Стриженова

Фото: Фотохроника ТАСС/Валентин Мастюков

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова. Его слова приводятся на сайте ГД РФ.

"Олег Александрович принадлежал к той плеяде актеров отечественного кино и театра, кем по праву гордится наша страна. Его герои стали неотъемлемой частью золотого фонда кинематографа", – добавил Володин.

Уход из жизни Стриженова является невосполнимой утратой, уверен он.

О смерти народного артиста стало известно 9 февраля. Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет. Кинозрителям он был известен по ролям в фильмах "Овод", "Сорок первый", "Капитанская дочка" и "Пиковая дама".

