Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Народный артист СССР Олег Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет, сообщила его жена Лионелла Стриженова.

"Это правда", – заявила она в беседе с ТАСС.

Причину смерти собеседница не уточнила.

Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.

Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.

