09 февраля, 19:49Культура
Умер народный артист СССР Олег Стриженов
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Народный артист СССР Олег Стриженов умер в больнице в возрасте 95 лет, сообщила его жена Лионелла Стриженова.
"Это правда", – заявила она в беседе с ТАСС.
Причину смерти собеседница не уточнила.
Стриженов родился в 1929 году в Благовещенске. В 1953 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Государственном русском драмтеатре Эстонской ССР, Театре драмы имени Пушкина в Ленинграде, а также в труппах МХАТа и Театра-студии киноактера.
Его дебютом стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" 1955 года. Он был также известен своими ролями в кинофильмах "Сорок первый", "Капитанская дочка", "Пиковая дама" и других.