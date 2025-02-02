Умер второй режиссер Виктор Савкин

Фото: vk.com/Союз кинематографистов РФ

В возрасте 85 лет умер актер, член Союза кинематографистов России, второй режиссер Виктор Савкин. Об этом организация сообщила на сайте.

Деятель искусства скончался 31 января. Причина его смерти не уточняется.

Отпевание Савкина пройдет 4 февраля в 13:00 в церкви Живоначальной Троицы в Москве.

Режиссер родился в 1939 году. Он получил образование в Московском институте культуры по специальности режиссера-актера.

Вторым режиссером Савкин начал карьеру в 1969 в объединении "Экран". Также он участвовал в создании фильмов-спектаклей совместно с советскими режиссерами, такими как Георгий Товстоногов и Юрий Соломин.