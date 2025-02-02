Умер актер сериала "Возвращение Мухтара" Станислав Колокольников

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Советский и украинский актер Станислав Колокольников скончался на 64-м году жизни, передает ТАСС.

Отмечается, что артист ушел из жизни в результате тяжелой болезни.

Колокольников родился 16 ноября 1961 года в Киеве. Актер снялся в 26 фильмах и сериалах, среди них – "Возвращение Мухтара", "Утесов. Песня длиною в жизнь", а также "Секунда до..." и "Ярость". Кроме того, с 1993 года Колокольников работал ведущим мастером сцены Киевского академического театра "Колесо", где сыграл 30 ролей.