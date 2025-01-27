Умер актер из "Следа" Игорь Ромащенко

Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актер, режиссер, продюсер Игорь Ромащенко умер в возрасте 59 лет 26 января. Информация об этом появилась на его странице в агрегаторе kino-teatr.ru.

Причина смерти не уточняется.

Ромащенко родился в Ворошиловграде в 1966 году. Он окончил ГИТИС, а после по 1992 год работал в театре "Сатирикон".

В июне 2014 года серия "Дело живодеров" из передачи "Следствие вели", созданная под руководством артиста, была удостоена премии ТЭФИ в категории "Публицистическая программа "Человек и право".

За свою карьеру он принял участие в проектах "След", "Папины дочки", "Воронины", "Склифосовский", "Афганец", "Женщина для всех", "Внутри убийцы", "Ранетки". Его фильмография насчитывает более 100 картин.

В качестве режиссера он принимал участие в создании проектов "Красная зона", "Свидетели", "Мент в законе", "След", "Круиз" и "Карпов".