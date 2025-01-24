Ушел из жизни советский актер Владимир Фоменко

Фото: кадр из фильма "Тайна предков"; режиссер – Марат Арипов; производство – Таджикфильм

Советский и российский актер Владимир Фоменко умер на 85-м году жизни в Москве. Об этом порталу "Кино-Театр" рассказал его сын Георгий.

По словам мужчины, актер умер 22 января от отека легких.

Владимир Фоменко родился 11 сентября 1940 года. Он окончил ГИТИС в 1965 году. Фоменко играл в постановках в Театре на Таганке и в Московском ТЮЗе в 1970-х годах. Популярность актеру принесла роль Портоса в спектакле "Три мушкетера", став знаковой в его карьере.

Также он снялся в шести фильмах, в том числе "Теплое место", "Том Кенти" и "Тайна предков".

